Langenfeld: Gesucht: Ideen für die Bücherei von morgen

Langenfeld Am Freitag stellt das Bibliotheksteam erste Vorschläge für die Umgestaltung vor. Vormittags sind Senioren gefragt. Ab 13 Uhr können Jugendliche ein Votum abgeben.

Bibliotheken können so viel mehr sein als Ausleihestation, ruhige Leseecke oder Arbeitsplatz für Lernende. Nach niederländischem Vorbild erarbeitet deshalb gerade das gesamte zehnköpfige Team um Leiterin Martina Seuser ein neues Konzept. Demnach soll die Langenfelder Stadtbibliothek demnächst ein "Wohnzimmer" für alle Nutzergruppen werden und viel Raum für Kommunikation bieten. In einem ersten Schritt haben die Bibliothekare und Mitarbeiter unter professioneller Anleitung die Methode "Design-Thinking" gelernt, anschließend viele Gespräche mit Lesern und Experten geführt und dabei neue Beobachtungen gemacht. Erste Ideen werden am morgigen Freitag von 9 bis 12 Uhr den Senioren (ab 60 plus) und von 13 bis 16 Uhr jugendlichen Nutzern vorgestellt. Die dürfen dann auch selber Bewertungen abgeben. Die Anregungen fließen später in den Umgestaltungsprozess mit ein.