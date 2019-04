Langenfeld : Stadt legt Gesellschaftsfonds Plus auf

Langenfeld Anträge können Langenfelder Vereine und Institutionen bis zum 17. Mai 2019 einreichen.

Zum Hintergrund sagt er weiter, dass der „Gesellschaftsfonds Plus“ den engagierten Vereinen und Institutionen behilflich sein soll, dringende Investitionen und Reparaturen an eigenen Immobilien möglich zu machen, die aus finanziellen Gründen bisher zurückgestellt wurden. Der Rat der Stadt hat für den „Gesellschaftsfonds Plus“ Mittel in Höhe von jeweils 200.000 Euro in den Jahren 2019 und 2020 bereitgestellt. Für diesen Förderungszweck wurden Richtlinien geschaffen, die für die Beurteilung der Förderanträge herangezogen werden. Ab sofort können noch bis zum 17. Mai 2019 Förderanträge für dieses Haushaltsjahr an die Stadt Langenfeld, Büro des Bürgermeisters, Konrad-Adenauer-Platz 1, gestellt werden.