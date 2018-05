Monheim : Geschichtsprofessor spricht über Weltkriegsgedenken

Monheim Bis heute spielt der Erste Weltkrieg eine große Rolle in den öffentlichen Diskussionen in Frankreich und Deutschland. Die Bedeutung der Erinnerung an diesen Krieg für die deutsch-französischen Beziehungen ist auch 100 Jahre danach nicht zu unterschätzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Professor Guido Thiemeyer wird das am Donnerstag, 7. Juni, in einem Vortrag erläutern. Beginn im VHS-Saal an der Tempelhofer Straße 15 ist um 18 Uhr. Wie gedenkt man bei uns und in Frankreich der damaligen Ereignisse? Wie lässt sich die heutige Freundschaft zwischen beiden Ländern vereinbaren mit der Erinnerung an die Opfer und Zerstörungen von damals? Gerade in einer Zeit neuer Annäherung zwischen den beiden Ländern ist es wichtig, sich dieser Erinnerungskulturen bewusst zu sein.



zurück

weiter

Mit fundierter Kenntnis und einem engagierten Vortrag wird Thiemeyer die unterschiedlichen Stränge von Erinnerung und Erinnerungskultur zum Ersten Weltkrieg in Deutschland und Frankreich nachzeichnen. Er unterrichtet neuere Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und ist spezialisiert auf die deutsch-französischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert.

Der Eintritt ist frei. Anmeldungen zu dem Vortrag nimmt die Volkshochschule unter info@vhs.monheim.de (Veranstaltungs-Nr. 18S1103) entgegen.

(pc)