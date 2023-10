Schuljahr 2024/25 in Monheim Gesamtschulen und Gymnasium bereiten sich auf die Anmeldungsphase vor

Die Peter Ustinov Gesamtschule veranstaltet den Tag der offenen Tür am Samstag, 2. Dezember, von 10 bis 13 Uhr. Der Infoabend wiederum findet am 16. Januar, 19 bis 20.30 Uhr statt. Die Gesamtschule am Berliner Ring legt den Tag der offenen Tür auf Samstag, 9. Dezember. Interessierte können von 10 bis 14 Uhr einen Einblick in die Schule erhalten. Der Infoabend wiederum findet am Mittwoch, 10. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr statt. Am Otto Hahn Gymnasium können sich Eltern und Schüler am 20. Januar von 10 bis 13 Uhr beim Tag der offenen Tür in der Schule umgucken, der Infoabend wurde auf Dienstag, 9. Januar, 18 bis 20 Uhr, terminiert. Erstmalig veranstalten alle drei weiterführenden Schulen eine gemeinsame Informationsveranstaltung in der Aula am Berliner Ring. Dabei geht es darum, den Unterschied der beiden Schulsysteme Gesamtschule und Gymnasium zu verdeutlichen. Der gemeinsame Infoabend ist am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr.