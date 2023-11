Monheimer fahren 2024 nach Polen Gesamtschule Berliner Ring schließt Partnerschaft mit Schule aus Malbork

An dem Austausch nahmen Kinder der Jahrgangsstufen sechs bis acht teil. Die deutschen Jugendlichen waren zuvor in der Polen-AG der Gesamtschule aktiv. Dort hatten sie polnische Feiertage, typische Gerichte und Unterschiede zwischen Deutschland und Polen kennengelernt und sich auf den Besuch vorbereitet. Mit der neuen Schulpartnerschaft soll auch die europäische Integration gefördert und Vorurteile abgebaut werden, beschrieb Schulleiterin Stephanie Bräuer die Ziele. Den Austausch hatte die Gesamtschule Berliner Ring von der Rosa-Parks-Schule übernommen. Dort war ein Besuch der polnischen Schule schon länger geplant gewesen. Der Gegenbesuch in Polen ist nun im Mai 2024 geplant und soll in Zukunft regelmäßig stattfinden.