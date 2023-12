Monheimer Andrej W. droht Ukrainern „Ich breche euch die Beine, ich zünde euer Auto an"

Der Vorfall soll sich am Abend des 22. Juni 2022 an der Einmündung Krummstraße/Alte Schulstraße in der Monheimer Altstadt zugetragen haben, vier Monate nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Demnach sah der damals 43-jährige Andrej W., wie drei ihm unbekannte Personen die Dachbox eines PKW beluden. Die drei machte der alkoholisierte Monheimer – vermutlich wegen des Autokennzeichens – als Ukrainer aus und schleuderte ihnen laut Amtsgericht auf russisch sinngemäß Folgendes entgegen: „Die Ukraine ist kein Staat. Die Ukrainer sind keine Nation. Verschwindet aus Deutschland. Ihr seid keine Menschen. Ich breche euch die Beine. Ich zünde euer Auto an."