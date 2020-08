Amtsgericht Langenfeld : Fortuna-Fan schwer verletzt – Geldstrafe für Schläger

Langenfeld Ein vermeintlich harmloser Disput mit schweren Folgen ist jetzt vor dem Amtsgericht verhandelt worden. Nach einer Kneipennacht in der Langenfelder Innenstadt im vergangenen September war es vor der Tür eines Lokals zu einer unerwarteten Auseinandersetzung zwischen zwei Langenfelder Fortuna-Düsseldorf-Fans gekommen.

Doch was genau war in jener Septembernacht passiert? Der Geschädigte schilderte den Ablauf im Gerichtssaal so: Er selbst hatte das Lokal kurzzeitig verlassen, um vor der Tür zu rauchen. Dort habe ihn der Andere angesprochen: „Ich hatte mein Fortuna-Trikot an und er sagte, ich sei es nicht wert, dieses Trikot zu tragen. Ich habe es ignoriert.“ Doch der Angeklagte habe ihn weiter verbal angepöbelt. Bis er plötzlich, wie aus dem Nichts, einen Schlag ins Gesicht erhielt. Der 52-Jährige fiel zu Boden. Es folgten wohl noch Tritte, dann fiel der Attackierte in Ohnmacht. Die Folge für ihn: mehrere Brüche im Gesicht, ausgeschlagene Zähne, OPs und ein mehrwöchiger Aufenthalt im Krankenhaus.