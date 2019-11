Langenfeld/monheim : Geparkte Autos beschädigt und davongefahren

Langenfeld/monheim (elm) Die Polizei meldet vier Unfallfluchten. Der unbekannte Fahrer eines weißen Pkw hat am Samstag, gegen 13 Uhr, einen grauen Skoda Octavia an der hinteren linken Stoßstange beschädigt und ist weggefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Wagen parkte an der Kölner Straße Nr 82 in Langenfeld. Der Schaden beträgt laut Polizei 1500 Euro.

Am Sonntag, gegen 19 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei ein umgeknicktes Verkehrsschild an der Kreuzung Auguste-Picard-Weg, Theodor-Heuss-Straße, Am Alten Broich. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

1000 Euro Schaden hat laut Polizei ein unbekannter Autofahrer verursacht, der zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen weißen Ford Fiesta links an der Front angerempelt hat. Der Wagen stand an der Bernauer Straße 1 in Monheim.

An seinem am Samstag, von 10 bis 12.30 Uhr, an der Straße Frohnkamp 38, geparkten braunen Nissan Qashqai hat der Halter Beschädigungen am linken Außenspiegel sowie Lackkratzer festgestellt.