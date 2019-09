Monheim : Genossenschaft baut 70 neue Wohnungen

Der Wohnungsgenossenschaft Monheim verfügt über ein 15.000 Quadratmeter großes Grundstück im Planungsgebiet zwischen Rathausplatz und Gartzenweg.

Im Bebauungsplanverfahren 103 M „Westliche Vereinsstraße“ hat der Planungsausschuss kürzlich die öffentliche Auslegung beschlossen. Die CDU und SPD lehnten die Vorlage ab. „Die Größenordnung der Gebäude wird das Ortsbild so verändern, dass es in seiner bisherigen Qualität nicht mehr wiederzuerkennen ist“, erklärte Michael Nagy (CDU).

Das Unternehmen wolle sich jetzt der Erweiterung des Wohnungsbestandes widmen, nachdem es sich in den letzten zwei Jahrzehnten auf die energetische Sanierung seines Baubestand – auch in der Vereinsstraße – konzentriert habe. Hier sei viel investiert worden. „Unsere Genossenschaft hatte also in erster Linie...die Verbesserung der wohnlichen Situation der Mieter und Mitglieder im Auge und die damit verbundene Steigerung der Wohnqualität“, so Piel.