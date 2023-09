Weibertrödel in Monheim Gemeinschaftliches Batiken an der Kunstwerkstatt

Die Batikaktion mit dem Namen „United Colors“ findet im Rahmen des diesjährigen Weibertrödels in der Altstadt statt. Tischmieten des Weibertrödels werden an den Verein Brustkrebs Deutschland gespendet, heißt es in der Ankündigung. Da die Veranstaltung an der Kunstwerkstatt kostenfrei ist, gehen die September-Einnahmen aus dem Kunstautomaten, der sich an der Fassade der Kunstwerkstatt finden lässt, ebenfalls an Brustkrebs Deutschland. Wer zwei Euro dafür ausgeben möchte, kann diese für einen guten Zweck spenden und gleichzeitig eine kleine künstlerische Besonderheit von Kunstschaffenden wie Ruth Weigand, Christiane Limper oder Peter Schloss erwerben, heißt es im Pressetext. Weitere Informationen zur Kunstschule gibt es über die Website www.kunstschule.monheim.de oder auf dem Instagram-Kanal unter kunstschule_monheim.