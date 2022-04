Besucher, Schausteller und Vereine haben Langenfelder Stadtfest genossen : Schausteller ziehen zufrieden Bilanz

Schausteller ziehen Bilanz über das Stadtfest 2022 in Langenfeld - Lorena Schmidt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Zulauf zum Langenfelder Stadtfest hat die Erwartungen des Veranstalters, der Interessengemeinschaft Stadtfest, der Vereine und auch der Schausteller übertroffen. Einhellig sind sie der Meinung, dass mehr Besucher dabei waren, als vor der Corona-Pandemie.

Die Veranstalter des Langenfelder Stadtfestes blicken zurück auf ein erfolgreiches Wochenende. Nachdem das Fest in den beiden vorherigen Jahren coronabedingt abgesagt werden musste, konnte in diesem Jahr endlich wieder gefeiert werden. Tausende gut gelaunte Gäste haben die zahlreichen Angebote wahrgenommen. „Ich habe des Gefühl, wir hatten sogar mehr Besucher als vor der Corona-Pandemie“, zieht Dieter Braschoss, Vorsitzender der IG Stadtfest Langenfeld , zufrieden Bilanz. Dabei habe vor allem das frühsommerliche Wetter für Feierstimmung bei den Gästen gesorgt. „Wir hatten einfach unglaublich viel Glück. Die Leute haben sich gefreut, dass wieder Normalität einkehrt“, resümiert Braschoss. Dabei sei die Stimmung unter den Besuchern durchgehend harmonisch gewesen. „Es gab keinerlei Vorkommnisse“, fügt Braschoss hinzu.

Vor allem das Bühnenprogramm habe die Gäste überzeugt, fügt er hinzu. „Die Bänke vor der Bühne waren durchgängig voll besetzt“, so Braschoss. Neben dem Bühnenprogramm, ergänzten Schausteller mit diversen Fahrgeschäften und Imbissbuden das Angebot des Festes.

Eine von Ihnen ist Lorena Schmidt. Sie ist Junior-Chefin des Familienunternehmens Schmidt, das seit Jahren die Langenfelder Kirmes veranstaltet. „Die Leute wollten raus und endlich mal wieder etwas erleben. Das hat man gespürt“, so Schmidt. „Insgesamt sind wir mit den Einnahmen sehr zufrieden. Es war mehr los als vor Corona“, verkündet sie.

Auch während des Festes habe man sich gegenseitig unterstützt. „Bei einigen Ständen sind bereits am Sonntag Mittag die Biervorräte zu Neige gegangen. Diesen wurde dann von anderen Betreibern ausgeholfen“, so Braschoss.

Nach dem letzten Veranstaltungstag am Montag werden die Fahrgeschäfte noch abends abgebaut. „Für uns geht es dann weiter in Richtung Remscheid, dort findet in der nächsten Woche ein Stadtfest statt“, sagt Lorena Schmidt. „Wir sind sehr froh, dass die Saison wieder regulär stattfinden kann“, fügt sie hinzu. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft zeigt sich dankbar und blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. „Nach zwei Jahren der Abstinenz, war dieses Jahr wie ein Neustart für uns, den wir absolut gemeistert haben“, beteuert Dieter Braschoss.