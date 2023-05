Nach Geldautomaten-Sprengung in Langenfeld Vorwürfe gegen Einsatzkräfte

Ein Bewohner des Hauses, das nach der Geldautomaten-Sprengung in der Nacht zu Donnerstag geräumt wurde, beklagt sich bitter über die Einsatzkräfte: „Wir wurden erst sehr grob behandelt und später in der Stadthalle ganz schlecht betreut“, empört sich Nihat Arslan in einem Gespräch mit der RP. Nach der Explosion in der Filiale der Santander-Bank im Erdgeschoss mussten 16 Bewohner das vierstöckige Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße verlassen und die weitere Nacht in der Stadthalle verbringen. Darunter auch Arslan, seine Frau und sein jüngerer Sohn (8). Grund der Evakuierung: eine mögliche Einsturzgefahr, die erst nach Begutachtung durch einen Statiker ausgeschlossen werden konnte.