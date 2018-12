Monheim: Kreis will Gefahrenstelle prüfen

Monheim In der Einmündung Garather Weg/Geschwister-Scholl-Straße häufen sich Unfälle.

Der Prüfantrag der Partei Bündnis 90/Die Grünen zur Entschärfung der Gefahrenstelle Garather Weg/Geschwister-Scholl-Straße ist im Kreisausschuss einstimmig angenommen worden. Das teilt Norbert Stapper von den Grünen mit. Der Kreis ist zuständig für den Garather Weg, da es sich dabei um eine Kreisstraße handelt (K13). „Wir bitten um Prüfung, was die Kreisverwaltung gemeinsam mit der Stadt Monheim konkret unternehmen kann, um die Unfallstelle an der Kreisstraße 13 ‚Kreuzung Garather Weg/Geschwister-Scholl-Straße‘ zu entschärfen“, so der Wortlaut des Antrags. Hauptproblem sei der Radweg auf der linken Seite (von Hellerhof nach Baumberg gesehen). Dort fahren Radler in beide Richtungen, was immer wieder zu Unfällen führt. Die Überprüfung, so heißt es im Antrag weiter, soll auch eine neue Planung der Radwegeverbindung von der Stadtgrenze Düsseldorf bis Baumberg einbeziehen.