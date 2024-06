Im Freizeitpark Langenfeld Geburtstagspicknick an der Plauderbank Bruno

Das Nachbarschaftsprojekt „Plauderbank Bruno“ feiert seinen ersten Geburtstag und lädt für Freitag, 21. Juni, von 14 bis 16 Uhr zu Kaffee, Kuchen, kalten Getränken und erfrischendem Wassereis ein. Das Geburtstagspicknick findet im Freizeitpark Langfort, Eingang Ecke Langfort/Langforter Straße, statt. Bei schlechtem Wetter wird das Picknick in das benachbarte Café am Wald der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Langfort 3, verlegt. Organisiert wird diese Kooperationsveranstaltung von den Begegnungsstätten Awo Café am Wald,Siegfried-Dißmann-Haus und DRK Treffpunkt Lebenslust sowie von der Stadtteilarbeit der Stadtverwaltung Langenfeld. Realisiert werden konnte das Projekt, das der Vereinsamung entgegenwirkt und das Miteinander in der Nachbarschaft stärkt, aus den Kondolenzspenden des verstorbenen Ratsherren Bruno Kremer.