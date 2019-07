Monheim : Feuerwehr löscht Gebüsch am See

Feuerwehr löscht Gebüsch am See

Die Feuerwehr Monheim hat brennendes Gebüsch am Greisbachsee an der Monheimer Straße gelöscht. Foto: RP/Patrick Schüller

Monheim Etwa 30 Quadratmeter brannten. Die Ursache ist noch ungeklärt

(og) Die Feuerwehr Monheim wurde am Sonntagnachmittag zu einem Böschungsbrand an ein Baggerloch an der Monheimer Straße (Greisbachsee) alarmiert. Dort brannten Unterholz und Baumstämme. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass auf etwa 30 Quadratmeter Gebüsch brannte. Mit einem Lösch- und einem Tanklöschfahrzeug waren die Feuerwehrleute unterwegs. Laut Sprecher Torsten Schlender war der Brand innerhalb einer halben Stunde gelöscht. „Die Alarmierung klang dramatischer, als es schlussendlich war.“ Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Zur Brandursache konnte der Feuerwehrsprecher noch nichts sagen. Die Polizei ermittelt. Aktuell, so warnt die Feuerwehr, besteht aufgrund der anhaltenden Trockenheit große Wald- und Flächenbrandgefahr. Waldbesucher sollten sich entsprechend umsichtig verhalten.