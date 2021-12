Gebührensatzung in Langenfeld : Grundsteuer gleicht höhere Gebühren aus

Gebührensatzung in Langenfeld

Langenfeld Der Haupt- und Finanzausschuss hat für Langenfelder Haushalte eine neue Gebührensatzung beschlossen. Danach werden die Kosten für die Abwasserbeseitigung (Regenwasser) ab dem kommenden Jahr leicht steigen.

Grund dafür sind die starken Regenfälle in diesem Jahr. Für eine Vier-Personen-Haushalt im Eigenheim werden danach statt wie bisher 88,40 Euro 91 Euro fällig. Weil aber die Kosten für die Abfallentsorgung gleichzeitig leicht sinken – nämlich von 188,40 Euro in diesem Jahr auf 182,04 Euro für das nächste Jahr sinkt der Anteil der Gebühren leicht um 3,76 Euro, so Kämmerer Thomas Grieger. Das entspreche einer Entlastung von 0,38 Prozent.