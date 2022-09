Höheres Zinsniveau verringert Immobiliennachfrage in Langenfeld und Monheim : Höhere Zinsen bremsen den Bauboom

Höheres Zinsniveau verringert Immobiliennachfrage in Langenfeld und Monheim

Wer jetzt seine Baufinanzierung in Angriff nimmt, muss gut rechnen und sich beraten lassen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Langenfeld Die Inflation, die hohen Preise, fehlendes Baumaterial und gestiegene Hypothekenzinsen dämpfen den Bauboom in Langenfeld und Monheim.

Die Preise für Gebrauchtimmobilien in Langenfeld reagieren bereits auf den Zinsanstieg, teilt die Landesbausparkasse (LBS) mit. Über alle Objektarten hinweg seien die Angebotspreise im vergangenen Quartal um fünf Prozent zurückgegangen. Im Vorjahr waren die Preise noch konstant. „Es ist eine Beruhigung der teilweise turbulenten Preisentwicklung der vergangenen Jahre erkennbar“, sagt LBS-Gebietsleiter Kai Wille, der die aktuelle Empirica-Preisdatenbank für Langenfeld ausgewertet hat. So kosteten Eigentumswohnungen in Langenfeld durchschnittlich 3.688 Euro pro Quadratmeter, neun Prozent weniger als im ersten Quartal 2022. Vor einem Jahr sind die Preise im Vergleichszeitraum um vier Prozent zurückgegangen. Für gebrauchte Reihen- und Doppelhäuser mussten im 2. Quartal durchschnittlich 575.000 Euro und damit weniger bezahlt werden. Im entsprechenden Vorjahrszeitraum betrug die Teuerung noch vier Prozent.