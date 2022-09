Monheim: 200 Kilogramm schwerer Stein liegt auf der Fahrbahn : Großen Stein auf die Straße gerollt

Monheim Ein Bewohner des Berliner Viertels in Monheim staunte nicht schlecht, als er am Dienstagmorgen um 1 Uhr einen großen Stein auf dem Berliner Ring entdeckt.

() Einen gefährlichen Scherz erlaubten sich Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 6. September, in Monheim. Nach Angaben der Polizei rollten sie einen größeren Wackerstein auf eine Straße im Berliner Viertel. Um kurz nach 1 Uhr war ein Anwohner des Berliner Viertels entlang des Berliner Rings auf Höhe des dortigen Gymnasiums unterwegs, als er den Stein auf der Straße an der Fußgängerüberquerung entdeckte. Die Polizei, entfernte den etwa 40x60x60 Zentimeter großen und rund 200 Kilogramm schweren Stein von der Fahrbahn. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Stein absichtlich von einer angrenzenden Grünfläche auf die Straße gerollt wurde, um damit einen Verkehrsunfall zu verursachen. Ein Ermittlungsverfahren läuft. Die Polizei bittet um Hinweise auf die möglichen Verursacher unter der Rufnummer 02173 9594-6350.