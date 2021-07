Umfrage der Umweltberatung : Langenfelder Gastronomen bieten Mehrwegbehälter an

Langenfelder Gastronomen bieten Mehrwegbehälter an

Langenfeld Die Umweltberatung der Verbraucherzentrale NRW in Langenfeld hat eine Umfrage durchgeführt und eine entsprechende Übersicht erstellt.

Daher hat die Umweltberatung der Verbraucherzentrale NRW in Langenfeld eine Umfrage durchgeführt um herauszufinden, welche Betriebe bereits jetzt Mehrweglösungen anbieten und eine entsprechende Übersicht erstellt. Die Ergebnisse sind unter www.verbraucherzentrale.nrw/langenfeld veröffentlicht, sodass sich Verbraucher darüber informieren können, wo eigene Mehrweggefäße zur Verfügung gestellt oder mitgebrachte Behälter akzeptiert werden. Wer Mehrweg anbietet und noch nicht auf der Ergebnisliste steht, kann sich gerne bei der Umweltberatung unter langenfeld.umwelt@verbraucherzentrale.nrw melden.

Mehrweggefäße sparten gegenüber Einwegverpackungen viel Müll und Ressourcen. Daher empfiehlt Laura Leuders, Umweltberaterin in Langenfeld, Gastronomiebetrieben und Verbrauchern, Mehrwegbehälter zu nutzen. Ob Betriebe ihr eigenes Mehrweggeschirr verwenden oder Kunden selbst Gefäße mitbringen, falle von der Ökobilanz her kaum ins Gewicht. Wichtig sei es, die Mehrweggefäße so oft und lange wie möglich zu verwenden. Als Alternative für „To go“-Verpackungen und -Geschirr empfiehlt Leuders Behälter aus dem Kunststoff Polypropylen (PP): „Er ist leicht, gibt keine schädlichen Weichmacher ab und verformt sich auch bei Kontakt mit heißen Lebensmitteln nicht.“