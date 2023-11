“Ganz unten“ in Monheim Günter Wallraff füllt die Aula

Nach zweieinhalb Stunden Vortrag und Gespräch erhebt sich Günter Wallraff von seinem Stuhl in der Monheimer Aula, um am Büchertisch nebenan die Neuerscheinung seines Bestsellers "Ganz unten" zu signieren. Rechts neben ihm Moderatorin Özge Kabukçu. Eingeladen zu der Veranstaltung am Montagabend hatte der städtische Integrationsrat aus Anlass des 30. Jahrestags des rassistischen Brandanschlags von Solingen am 29. Mai 1993.

Foto: RP/Thomas Gutmann