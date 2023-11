„Ganz unten“ Günter Wallraff liest in Monheim

Das Buch mit dem Titel „Ganz unten“ ist ein Klassiker der bundesrepublikanischen Gesellschaftsgeschichte – und Autor Günter Wallraff wird daraus am kommenden Montag, 20. November, in Monheim lesen. Die Veranstaltung des städtischen Integrationsrats in der Aula am Berliner Ring beginnt um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Der Eintritt ist frei. „Ganz unten“ schlug bei seinem Erscheinen 1985 in der westdeutschen Öffentlichkeit ein wie eine Bombe: Undercover-Publizist Wallraff schildert darin Ausbeutung und Diskriminierung, die er als türkischer Gastarbeiter Ali Sigirlioglu unter anderem bei Thyssen erfuhr. Mit der Monheimer Journalistin Özge Kabukçu wird Wallraff außerdem über Migration und Integration sprechen. Bekannt wurde der Investigativjournalist (Jahrgang 1942) mit „Der Aufmacher“ (1977) über fragwürdige Recherchemethoden der „Bild“-Zeitung, publizistischer Hauptfeind der linksgerichteten Achtundsechziger-Bewegung.