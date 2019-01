500 Gäste in der Stadthalle: Future City Langenfeld erhält Bundeshilfe

Langenfeld Bürgermeister Schneider kündigt beim Neujahrsempfang weitere Digitalisierungsschritte an – auch für die Schulen.

Für 2019 steht neuer „bezahlbarer“ Wohnraum (200 Wohneinheiten seit 2016) und der Ausbau der Betreuungsplätze in Kitas (plus 250 in 2019 auf insgesamt 2200) auf der Tagesordnung. Auch in die Schulen wird weiter investiert; neben den baulichen Aktivitäten an Prismaschule, Kopernikus-Schule oder Konrad-Adenauer-Gymnasium und dem Ausbau des Offenen Ganztags an Grundschulen wird die Digitalisierung zu einem Schwerpunkt. So soll neben Wirtschaft 4.0 und Verwaltung 4.0 auch Schule 4.0 auf den Weg gebracht werden. Allerdings – so die Einschränkung – „Voraussetzung ist, dass die Schulen die personelle Basis schaffen“. Gemeint ist: das Land NRW.