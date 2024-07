Durstige Schotten Wie Gastronomen in Langenfeld und Monheim die EM erleben

Mit dem Finale der Fußball-Europameisterschaft und der Begegnung zwischen Spanien und England endet am Sonntagabend die Heim-EM. Restaurants, Bars und Kneipen im Land haben in den vergangenen Wochen auf das fußballerische Großereignis reagiert und in vielen Fällen Spiele übertragen – so auch das Seehaus an der Wasserskianlage. Deren Betreiber Florian Sühs zeigt sich kurz vor dem Finale positiv überrascht von dem Interesse der Fans. „Wir haben zwar von Anfang an die meisten Spiele bei uns gezeigt, sind aber relativ unbedacht in die EM gegangen“, sagt Sühs. Umso mehr habe es ihn verwundert, wie viele Fans das Gasthaus am Wasser in den vergangenen Wochen aufgesucht hätten.