Monheim Gottesdienste : Pfingst-Gottesdienste mit Anmeldung

Langenfeld Ab Pfingstsonntag werden in den Kirchen der Evangelischen Kirchengemeinde Monheim wieder Gottesdienste gefeiert – allerdings unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen. „Das wird anders, als wie es kennen.“, sagt Pfarrer Falk Breuer, der Presbyteriumsvorsitzende.

(elm/pc) Ab Pfingstsonntag werden in den Kirchen der Evangelischen Kirchengemeinde Monheim wieder Gottesdienste gefeiert – allerdings unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen. „Das wird anders, als wie es kennen.“, sagt Pfarrer Falk Breuer, der Presbyteriumsvorsitzende. „Die Gottesdienstbesucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.“ Und weil während der Gottesdienste gelüftet werde, sollte eine Jacke mirgebracht werden. Außerdem stehe nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung, um die zwei Meter Abstand zwischen den Menschen zu gewährleisten. Im großen Saal der Friedenskirche gebe es daher nur 28 Plätze, in der Altstadtkirche 24, im EKi-Haus 12 und in der Hitdorfer Fliednerkirche 30 Plätze. Auch um gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgen zu können, müssen sich die Gemeindeglieder vorab zum Gottesdienst anmelden. Und zwar bis zum Freitag, 13 Uhr, vor dem jeweiligen Gottesdienst, entweder unter Telefon 2757613 oder per Email: gottesdienst@ekmonheim.de. Neben der Kirche sollte auch die Anzahl der Personen angegeben werden, mit denen man zusammensitzen möchte. In den Gottesdiensten selbst wird es keinen Gesang geben, das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser sollen nur leise mitgeredet werden.

Die katholischen Kirchen St. Gereon und St. Dionysius bieten ebenfalls Tickets für die Hl. Messen an Pfingsten an. Da die Anzahl an Plätzen begrenzt ist, hat die Gemeinde auf ihrer Homepage ein Online-Ticket-System eingerichtet. Wer keinen Internet-Zugang hat meldet sich im Pastoralbüro unter Telefon 02173 1014910 und 965972 (werktäglich von 9 bis 10 Uhr) an. Die Messen am Pfingstsonntag sind an St. Gereon um 10 und 18 Uhr, an St. Dionysius um 11.30 Uhr. Am Montag wird an St. Gereon um 10 und 18 Uhr Hl. Messe gefeiert, an St. Dionysius um 11.30 Uhr gefeiert.