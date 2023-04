Für Langenfelder Abiturienten Lange Lernnächte in der Stadtbibliothek

Tablet, aufgeschlagene Lehrbücher, Schlamper, Hefte – auf diesem Schreibtisch (Foto: dpa) sieht es gar nicht nach Ferien aus. Er könnte also einem angehenden Abiturienten gehören. Grund: Am Mittwoch, 19. April, starten NRW-weit die Prüfungen in den Klausurfächern. Damit die Langenfelder Kandidaten im Endspurt noch mal Gas geben können, bietet die Stadtbibliothek „Lange Lernnächte“ an. Am Donnerstag und Freitag nach Ostern, 13./14. April, hat die Bücherei für Lernende bis 21.30 Uhr geöffnet. „In ruhiger Atmosphäre kann man sich dann allein oder im Team gut auf die Prüfungen oder Facharbeiten vorbereiten“, lädt Bibliotheks-Mitarbeiterin Sandra Friede zum Büffeln ein. Aber natürlich können sich interessierte Prüflinge auch tagsüber in dem Medienhaus an der Hauptstraße 131 (Kulturzentrum) ihren Kopf heißlernen. Deshalb hier die (normalen) Öffnungszeiten: dienstags und freitags, 9 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags, 14 bis 19 Uhr, samstags, 10 bis 14 Uhr.