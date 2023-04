An diesem Wochenende Abenteuerliches über Haus Bürgel und die Aue

Am Sonntag feiert Haus Bürgel gemeinsam mit dem Monheimer Ulla-Hahn-Haus den Unesco-Welttag des Buches bei einer interaktiven Familien-Lesung mit Kindern ab neun Jahren. Gemeinsam mit Autorin Susanne Rebscher geht es auf Abenteuerreise quer durch Deutschland und vergangene Zeiten. In spannenden Geschichten erfahren die Teilnehmer, was ein Welterbe ist, wie man es schützen kann und was diese besonderen Orte mit einem selbst zu tun haben. Im Anschluss an die Lesung geht es für die Familien bei einer kleinen Führung auf Entdeckungstour durch das frühere Römerkastell. Die Teilnahme ist kostenfrei.