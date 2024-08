Pöttfest in Wiescheid Freunde und Familien feiern in fröhlicher Runde

Seit knapp 40 Jahren findet einmal jährlich das Pöttfest in Wiescheid statt. Organisiert vom Ortsverband der CDU und dank der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer konnte bei bestem Sommerwetter auch am Samstag wieder ausgelassen gefeiert werden. Bei bestem Sommerwetter stieg ab 15 Uhr das Fest am Pött an der Parkstraße.