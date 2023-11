Karneval in Monheim 2023 Freunde feiern ihre Prinzenburg

„Hauptquartier“ nennt das neu gekürte Kinderprinzenpaar das Familienhofcafé in Monheim. Zwischen Karnevalsauftritten könne das Kinderprinzenkomitee in dem weiträumigen Haus mit Innenhof ausruhen und sich für die nächsten Auftritte stärken. „Das Familienhofcafé ist für ein Jahr ein Teil von uns“, so Leni Wadenpohl. Die zehnjährige Prinzessin ist seit ihrer Geburt im Karnevalsverein „Maatplatzjecken“. Mit dem elfjährigen Kinderprinzen Lenny Wegner eröffnet das Kinderprinzenpaar samt Gefolge am letzten Samstag um 14.11 Uhr sein Kinderprinzenburg.