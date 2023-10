In Monheim, Düsseldorf, Hilden und Langenfeld Freiwillige pflegen Naturschutzgebiete

Monheim/Düsseldorf/Hilden/Langenfeld​ · Unter Leitung der Biologischen Station Haus Bürgel kümmern sich Ehrenamtler unter anderem um Weidezäune und Verbissschutz an den Bäumen. Die Gruppe betreut nicht nur die Urdenbacher Kämpe, sondern auch das Further Moor in Langenfeld und die Hildener Heide.

31.10.2023, 14:29 Uhr

Martin Stief (v.l.), Uwe Mann und Liam Knolle bei der Arbeit. Am Wanderparkplatz weiden sonst Rinder, im Herbst kann jetzt unter anderem der Zaun erneuert werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Andrea Freitag

„Hier sind die Heckenscheren, nehmen wir zwei uns den Baum da drüben vor? – Ach, wie heißt du eigentlich?“ So einfach kommt man bei gemeinsamer Arbeit im Grünen ins Gespräch. Mit Heckenscheren, Freischneidern und Mulchgeräten machten sich jetzt sieben Freiwillige um Julian Oymanns vom Haus Bürgel für den Naturschutz in der Urdenbacher Kämpe stark. Einige sind seit Jahren als Ehrenamtler tätig, für andere war es der erste Einsatz in der Kämpe.