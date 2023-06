Mega Andrang Langenfelder Freibad rät zu Online-Tickets

Sonne satt, dazu Hitze, die nach Abkühlung lechzen lässt – ein besseren Start in die Freiluft-Saison hätte sich das Langenfelder Stadtbad nicht wünschen können. Am Samstag sind die ersten zwei Wochen rum, und das Team der Sportgemeinschaft (SGL), die das Bad an der Langforter Straße betreibt, darf sich über eine hohe Auslastung freuen. Am Sonntag gab es sogar einen Einlass-Stopp – so voll war es.