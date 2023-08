Endspurt in Langenfeld Freibad-Saison geht bis 17. September

Während andere Freibäder in der Region diesertage die Saison beenden, haben die Langenfelder noch zweieinhalb Wochen Gelegenheit, unter freiem Himmel zu schwimmen. „Das Freibad ist noch bis zum 17. September geöffnet, danach öffnet das Hallenbad wieder“, teilte Betriebsleiter Christopher Hoekstra am Mittwoch mit. Heißt: Weiter geöffnet ist täglich bis 20 Uhr, montags ab 14, dienstags bis freitags ab 6.30, an Wochenenden ab 8 Uhr. Ausnahme: Am kommenden Samstag, 2. September, ist das Freibad geschlossen. Grund ist der stadtweite Tag des Sports mit Schwerpunkt an der Langforter Straße: Ab 10 Uhr ist der Kindertriathlon, von 13 bis 16 Uhr folgen für jedermann zugängliche Aktionen heimischer Wassersportvereine im Stadtbad, daran schließt sich bis 22 Uhr die „Nacht des Sports“ im SGL-Bewegungszentrum an, ebenfalls mit zahlreichen Angeboten fürs Publikum. Auf anderen Langenfelder Sportanlagen und in Hallen tragen weitere Vereine am Samstag zum Tag des Sports bei. Mehr unter