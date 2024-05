Gesundheitsamt gibt grünes Licht Langenfelder Freibad öffnet am 5. Juni

Die Becken sind mit Wasser gefüllt, die Wiese ist gemäht, alle Abfallbehälter stehen, und die beiden Volleyball-Felder wurden mit neuem Sand aufgefüllt. Jetzt müssen nur noch die Temperaturen steigen und das Wetter etwas beständiger werden, damit die ersten Freibadgäste kommen. Am 5. Juni eröffnet die familienfreundliche Anlage an der Langforter Straße. „Es ist alles fertig“, sagt Christopher Hoekstra, Bereichsleiter Bäder in Langenfeld. „Und heute ist auch die Freigabe vom Gesundheitsamt gekommen.“ Mitarbeiter hatten vor einigen Tagen Wasserproben genommen, um die mikrobiologische Zusammensetzung im Labor auszuwerten. Eine Keimbelastung sei glücklicherweise im Langforter Bad schon viele Jahre kein Thema mehr gewesen, berichtet Sprecherin Kristin Erven-Hoppe.