Am Mittwoch in Langenfeld Frauenfilm-Forum im Rex

Jeden dritten Mittwoch im Monat wird im Langenfelder Rex-Kino hochkarätiges Programmkino speziell für Frauen angeboten. Am kommenden Mittwoch wird die Tragikomödie „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ gezeigt. Mrs. Ada Harris (Lesley Manville) ist Witwe und verdient ihren Lebensunterhalt, indem sie im London der 1950er Jahre die Häuser anderer Menschen säubert. Bei ihrer Arbeit erblickt sie ein Designer-Kleid von Dior. Sie ist vollkommen davon besessen und weiß nur noch, dass sie ebenfalls so ein Kleid haben möchte. Sie will nach Paris reisen, um sich das Kleid im Modehaus von Christian Dior zu kaufen. Der Film ist am Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr, an der Hauptstraße 122 zu sehen. Der Eintritt kostet acht Euro (inklusive eine Flasche Piccolo Sekt oder 0,5 Liter Wasser).