Im Schützenheim Langforter Straße Frauen stellen ihre Unternehmen vor

So viel Energie und so viel gute Laune! Über 40 selbständige Frauen aus Langenfeld und Umgebung stellten sich und ihr Unternehmen am Samstag im Schützenheim an der Langforter Straße vor. „Ich bin unglaublich begeistert“, bekannte eine Besucherin. Ich habe mir von jedem zweiten Stand Info-Material mitgenommen, weil mich alles interessiert.“