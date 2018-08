Frauen in der Bundeswehr: Zu Besuch bei Frau Major in der Hildener Waldkaserne

Hilden Sie war eine der ersten Offizierinnen in der Bundeswehr: Diana Klotz arbeitet als erste Majorin bei den Feldjägern und ist seit April in der Hildener Waldkaserne stationiert. Wenn es nach ihr geht, möchte sie beruflich noch mehr erreichen.

Schon als kleines Mädchen wollte Diana Klotz etwas machen, was nicht jeder macht. Sie begann früh mit Boxen und Karate. In Potsdam in der damaligen DDR ist sie geboren und in Werder an der Havel aufgewachsen. „Ich hab zwar auch mit Reiten angefangen, aber das schnell auch wieder aufgegeben“, erzählt die heute 37-Jährige. Sie hat tatsächlich einen ungewöhnlichen Job: Diana Klotz war der erste weibliche Major bei den Feldjägern und versieht ihren Dienst nun seit April in der Hildener Waldkaserne.