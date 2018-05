Langenfeld: Fotokünstler Tobias Grewe erläutert seinen Ansatz

Langenfeld Der Kunstverein Langenfeld präsentiert noch bis zum 10. Juni seine Ausstellung "Paris trifft Köln in Langenfeld". Zu sehen sind Werke zweier Foto-Künstler, die sich vorher noch nicht begegnet sind: Loic Jean-loup Flament aus Paris und Tobias Grewe aus Köln. Kunstverein-Kuratorin Beate-Domdey-Fehlau war beim Besuch einer befreundeten Künstlergruppe in Paris ein Bild von Flament aufgefallen, gelernter Fotograf und Absolvent einer Kunstakademie.

Grewe hingegen ist Autodidakt. Zur Ausstellung gibt es im Kunstraum, Hauptstraße 135, noch zwei begleitende Veranstaltungen: Am Sonntag, 3. Juni, 15 Uhr, öffnet ein Kunst-Café am mit Untermalung der Musikschule, versüßt mit Gebäck (Kostenbeitrag: 5 Euro). Und am Donnerstag, 7. Juni, 19 Uhr, erläutert Tobias Grewe seinen künstlerischen Ansatz und stellt sich Fragen des Publikums.