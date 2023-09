In der Bibliothek Langenfeld Fotoausstellung zum Stadtjubiläum

Die Ausstellungswände im Obergeschoss der Stadtbibliothek stehen dicht beieinander, so dass die Fotografien viel Platz haben. Es sind alles Fotos, die in Langenfeld entstanden sind, und trotzdem dürften auch eingefleischte Langenfelder bei dem einen oder anderen Bild zweimal hinsehen, bevor sie erkennen, was oder wo es aufgenommen wurde. Denn die Bilder zeigen Langenfeld aus einer etwas anderen Perspektive. Und so trägt die Ausstellung auch den passenden Titel „Langenfelder Perspektiven“.