Erzieher in Langenfeld Fortbildung für Kita-Kräfte: „Schmecken mit allen Sinnen“

Gut essen lernen von Anfang an – unter diesem Motto unterstützt die „Lott-jonn-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit“ des Kreisgesundheitsamtes Kitas mit einem besonderen Angebot, dem Feinschmeckerkursus „Schmecken mit allen Sinnen“. In einer Weiterbildung ließen sich jetzt 16 pädagogische Fachkräfte auf die Umsetzung in ihrer Kita vorbereiten. An der Schulung nahmen auch Erzieherinnen aus Langenfeld und Monheim teil.