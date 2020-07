Bußgeld-Katalog : 2000 Fahrverbote stehen auf der Kippe

Monheim/Langenfeld Eine Nachlässigkeit sorgt dafür, dass die Novelle der Straßenverkehrsordnung nicht angewendet wird. Das könnte Auswirkungen auf bereits verhängte Bußgelder haben – und sogar auf Fahrverbote. Kreis wartet auf Zeichen vom Land.

Der Kreis kündigt einige Tempomessungen an. In Monheim-Mitte stehen die nächsten am Freitag , 17. Juli, an. In Langenfeld wird am 22. Juli an der Treibstraße und an der Richrather Straße kontrolliiert. Darüber hinaus müssen Autofahrer jederzeit mit unangekündigten Messungen rechnen.

Wer also momentan von einer mobilen Messstation des Kreises sowie der Polizei oder einer fest installierten Anlage geblitzt wird, der wird nach dem alten Katalog bestraft. Und was passiert mit bereits laufenden Verfahren? Oder mit Fahrverboten, die bereits angetreten worden sind? „Wir warten noch auf eine klare Ansage des Bundes“, erklärt Daniela Hitzemann. Es kann sein, dass der Kreis das Geld zumindest in Teilen zurückzahlen muss. Momentan hängt die Bußgeldstelle also noch in der Luft. Was aber schon jetzt klar ist: Der Fehler im Bund wird für deutlich mehr Arbeit auf Kreisebene sorgen.

Im Kreis Mettmann stehen 26 stationäre Standorte, außerdem sind zwei Messfahrzeuge an Schulen und Kindergärten oder an Unfallhäufungspunkten im Einsatz. Dazu kommen noch vier fest installierte Geräte zur Rotlichtüberwachung, zwei in Ratingen, jeweils eins in Mettmann und Velbert. Die neueste Messstation steht auf der A3 im Hildener Kreuz in Fahrtrichtung Köln. In Langenfeld blitzt es an der Haus-Gravener-Straße in Fahrtrichtung Solingen sowie in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Jahnstraße steht ein Blitzkasten sowohl in Richtung Winkelsweg als auch in Richtung Theodor-Heuss-Straße. In Monheim sind drei Starenkästen installiert: Am Berliner Ring in Fahrtrichtung Opladener Straße und in Richtung Bleer Straße; an der Bleer Straße in Richtung Hitdorf. Wer nur ein Verwarngeld (bis 55 Euro) bezahlen musste oder muss braucht sich übrigens keine Hoffnungen auf einen Straferlass zu machen. „Der Verwarngeldkatalog hat sich nicht geändert“, erklärt Polizeisprecher Ulrich Löhe.