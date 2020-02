Langenfeld/Monheim : Tote Bäume bieten Tieren Unterschlupf

Langenfeld Förster Karl Zimmermann ist seit 2011 für den Wald in Langenfeld und Monheim zuständig.

Die mächtige Buche liegt quer in einem abgelegenen Waldstück nahe der Dückeburg. Dort, wo nur wenige Spaziergänger entlang kommen, lässt Förster Karl Zimmermann tote Bäume stehen und morsche Stämme ins Laub brechen. Spechte hacken ihre Höhlen ins Holz, zahlreiche Insekten finden in der bemosten Rinde Unterschlupf. „Wir wollen in Langenfeld und Monheim beides“, sagt der Förster. „Den Wald für die Holzwirtschaft nutzen und ökologische Nischen schaffen.“

Der Wald – das sind in Langenfeld 600 Hektar oder 15 Prozent der Gemeindefläche. Der grüne Gürtel zieht sich im Osten vom Further Moor bis zur Krüdersheide. 50 Prozent des Waldes gehören der Stadt. Die anderen 50 Prozent teilen sich die LVR-Klinik (Landschaftsverband Rheinland), eine Stiftung und private Besitzer. Im kleineren Monheim gibt es 250 Hektar. Zehn Prozent der Stadtfläche ist dort bewaldet. Die Bäume stehen im Knipprather Wald, rund um Haus Bürgel und im Rheinbogen. Der überwiegende Teil, nämlich 200 Hektar des Monheimer Waldgebietes sind Eigentum des Grafen von Nesselrode. Der Bestand im Rheinbogen gehört dem Bayer-Konzern, ein anderer Teil der NRW-Stiftung, berichtet Karl Zimmermann.

Die Roteichen im Galkhausener Wald verjüngen sich gut alleine , Förster Karl Zimmermann zeigt die jungen Stämmchen. Foto: RP/Petra Czyperek

Info 88 Prozent der Bäume sind Laubbäume Laub- und Nadelwald Die Waldfläche in Langenfeld und Monheim besteht zu 88 Prozent aus Laubbäumen und zu zwölf Prozent aus Nadelbäumen. Baumarten Fast ein Viertel der Bäume sind Eichen, gefolgt von Buchen und Birken (jeweils 17 Prozent).

In dem fünf Hektar großen Bereich nahe der LVR-Klinik wachsen Bäume jeden Alters. Dass morsche Stämme dort neben gesunden Bäumen stehen bleiben, sei gemeinsam mit dem Landschaftsverband überlegt worden. „Wir geben dort der Ökologie einen höheren Stellenwert als der Ökonomie“, berichtet der Förster. Es gebe keine angelegten Wege, sondern nur Trampelpfade. Wer dort spazieren gehe, wisse, dass auch schon mal ein Ast herunter brechen könne.

Insgesamt seien die Wälder in Langenfeld und Monheim recht gut in Schuss. Die beiden heißen und trockenen Sommer und der Borkenkäfer hätten zwar den Fichten stark zugesetzt. Doch machten sie hier nur knapp fünf Prozent des Bestandes aus. Problematisch sei die Trockenheit dennoch für die Eichen. 50 Prozent der Bäume in der Region entfielen auf diese Baumart. Die Kronen selbst mächtiger Bäume würden licht. „Wir wissen seit vielen Jahren, dass sich das Klima ändert“, berichtet Karl Zimmermann. Deshalb propagiere die Forstwirtschaft Bäume, die ein wärmeres Klima gewöhnt sind.

Schon jetzt werden im Knipprather Busch nach und nach amerikanische Küstentannen, Roteichen und auch Esskastanien in die Lücken gesetzt. „Wir wollen weiter Eichen und Buchen in unseren Wäldern haben, uns aber insgesamt breiter aufstellen“, sagt der Förster. „Wir versuchen außerdem die Arten und das Alter der nebeneinander stehenden Bäume zu mischen“. Zu lange Zeit hätte sich die Forstwirtschaft auf die Buche fokussiert. Sie galt in unseren Breiten als „natürliche Vegetation“. Doch Buchen spendeten viel Schatten und machten sich breiter, als gewünscht. Kleine, junge Bäumchen hätten so kaum eine Chance, nach oben ans Licht zu wachsen. „Neben der Eiche hat auch die Buche durch die Trockenheit gelitten“, berichtet Karl Zimmermann. In diesem Winter habe es bisher zu wenig geregnet. Werde der nächste Sommer wieder heiß und trocken, würde „die Buche besonders leiden“.

Im Galkhausener Wald habe man hingegen mit Roteichen auch in den trockenen Sommern gute Erfahrungen gemacht. „Sie sind sehr hitze- und dürrebeständig.“ Ein weiterer Vorteil: Sie verjüngen sich gut von alleine. An vielen Stellen um die rund 70 Jahre alten Stämme haben sich dünne Stiele durch das Laub gearbeitet. In 30 Jahren, wenn sich die Lebensdauer der alten amerikanischen Eichen dem Ende nähere, entstehe dort ein neuer Wald.

Damit für die großen Bäume dort genug Platz ist, müssen die Förster immer wieder einen Teil des Bestandes fällen. Darunter auch Ahornbäume und Buchen. So lange wie möglich sollen aber die beiden 130 Jahre alten deutschen Eichen rechts und links des asphaltierten Weges erhalten bleiben. „Ich mache ihnen rundum Licht, dass sie noch 100 Jahre wachsen können“, verspricht der Förster.