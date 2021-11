Förderverein übergibt Spende : Unterstützung für Intensivpatienten am Martinus-Krankenhaus

Langenfeld Der Förderverein des St. Martinus-Krankenhauses übergab jetzt einen Liege-Lift-Rollstuhl und eine „Lärm-Ampel“ an die Intensivstation.

Die Intensivstationen in den Krankenhäusern stehen aktuell besonders im Blickpunkt. Beim Termin im Martinus-Krankenhaus ging es allerdings nicht um Corona-Patienten, sondern um den „Alltag“, in dem sich die Pflegekräfte der Station ständig um die Optimierung ihrer Arbeit Gedanken machen. „Wir wissen aus unserer praktischen Arbeit, und natürlich aus Studien, dass sehr viele der Patienten auf der Intensivstation ein sogenanntes Delir durchleben“, berichtete Werner Tresch, Leiter der Intensivstation.

„Frühmobilisierung“ – so oft wie möglich und sofern der Zustand es erlaubt – ist besonders wichtig“, so Tresch, „kein Mensch muss kontinuierlich im Bett liegen, nur weil er sich im Krankenhaus befindet oder Infusions- und Monitorüberwachung benötigt“. Die Mobilisierung eines Menschen, der flach im Bett liegt, ist allerdings eine echte Herausforderung.

Jetzt folgte der Förderverein der Anregung der Pflegekräfte, einen Liege-Lift-Rollstuhl zu beschaffen, Kostenpunkt rund 8500 Euro. In den an einen Fernsehsessel erinnernden Mobilitätssessel, der neben das Krankenbett gerollt wird, können Patienten auch aus horizontaler Lage gesetzt werden. Fördervereinsvorsitzender Magnus Staehler nutzte die Übergabe des Sessels zu einem Dank an die Pflegekräfte nach dem Motto „Klatschen allein reicht nicht“. Staehlers Dank ging auch an die großzügigen Spender – „Familien aus Langenfeld“, betonte Staehler.