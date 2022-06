Polizei zieht Brandstiftung in Betracht : Flüchtlingsunterkunft in Langenfeld brennt zweimal an einem Abend – vier Verletzte

Flüchtlingsunterkunft in Langenfeld brennt zweimal an einem Abend – vier Verletzte

Langenfeld Zweimal kurz hintereinander wird die Feuerwehr in Langenfeld zu einer Flüchtlingsunterkunft gerufen. Beim ersten Mal kann sie wieder abrücken – doch der zweite Brand hat einige Folgen.

In einer Asylbewerberunterkunft in Langenfeld bei Düsseldorf hat es am Freitagabend binnen 90 Minuten zweimal gebrannt – in zwei verschiedenen Gebäuden. Dabei wurden nach Angaben der Polizei vier Menschen verletzt – darunter eine Person, die aus einem Fenster sprang. Die Brandursachen sind laut Polizei noch unklar. Es werde auch Brandstiftung in Betracht gezogen, hieß es. Hinweise auf einen Anschlag gebe es nicht.