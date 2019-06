Langenfeld : 472 Asylbewerber wohnen noch in Flüchtlingsheimen

LANGENFELD Noch 472 Asylbewerber wohnen laut Erster Beigeordneter Marion Prell in Langenfelder Gemeinschaftsunterkünften.

Beim Flüchtlingshöchststand vor drei Jahren waren es etwa doppelt so viele gewesen. Von diesen 472 Menschen stammen Prell zufolge 85 aus sicheren Herkunftsländern, bei 101 sei das Asyl anerkannt, 96 seien geduldet. Seit Februar wurden aus Langenfeld zehn Asylbewerber abgeschoben, 68 seien aus den Massenunterkünften in Wohnungen umgezogen. Notquartiere (vor drei Jahren noch 1650 Betten) werden weiter abgebaut; wie gerade zwei Leichtbauhallen am Winkelsweg. Auch die letzte noch belegte Turnhalle (Am Hang) ist nun wieder für Schul- und Vereinssport verfügbar.