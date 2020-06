Gemeinschaftsunterkunft Theodor-Heuss-Straße : Flüchtlinge beackern gemeinsam Hügelbeet

Langenfeld Vor der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber an der Theodor-Heuss-Straße gedeihen Gemüse, Kräuter und demnächst auch eine Blumenwiese. Die Bewohner freuen sich über die Möglichkeit, dort nach eigenem Geschmack etwas zu pflanzen und zu ernten.

Ayaz Chechu stammt aus dem Irak, wohnt mit Frau und drei Kindern in der Flüchtlingsunterkunft an der Theodor-Heuss-Straße. Gemeinsam blicken sie auf das Stückchen Beet, das sie jetzt für sich beackern dürfen. Etwas Kopfsalat, Tomaten und Radieschen wachsen heran. „Das ist eine große Freude für uns“, sagt Chechu am Mittwoch bei einer Pflanzaktion, zu der Bürgermeister Frank Schneider mit weiteren Stadtoffiziellen erschienen ist. Neben den Gemüse- und Kräuterbeeten säen Kinder aus der von zurzeit etwa 60 Asylbewerbern bewohnten Gemeinschaftsunterkunft Blumensamen für eine bunte Wiese.