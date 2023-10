Asyl-Container auf Schulgelände So lief der Elternabend mit dem Monheimer Bürgermeister

Im Streit um die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Schulgelände Krischer-/Lottenstraße bleiben die Fronten zwischen Bürgermeister und Eltern verhärtet. Daran ändert auch der Elternabend nichts, der am Donnerstag in der Schulmensa hinter für die Öffentlichkeit verschlossenen Türen stattfand. Dies erfuhr die RP aus Teilnehmerkreisen. Für Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) ist die Angelegenheit nach dessen eigenen Worten erledigt. Im Klartext: Der Verwaltungschef hält an dem mit den Stimmen der Peto-Mehrheitsfraktion gefassten Ratsbeschluss vom 20. September fest. Danach sollen in dem dreistöckigen Containerriegel auf dem Schulgelände bis zu 80 Flüchtlinge untergebracht werden – ab Frühjahr 2024 für mindestens drei Jahre.