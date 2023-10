Flüchtlinge auf Schulgelände Monheims Bürgermeister stellt sich Eltern im Asylcontainer-Streit

Vier Wochen nach dem heftigen verbalen Schlagabtausch zur Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Schulgelände Krischer-/Lottenstraße im Ratssaal stellt sich Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) erneut den Eltern der drei betroffenen Schulen. Anders als die Ratssitzung mit Einwohnerfragestunde am 20. September ist der Elternabend an diesem Donnerstag jedoch nicht öffentlich. Die Einladung der drei Schulpflegschaften richtet sich ausschließlich an die Erziehungsberechtigten der insgesamt fast 600 Kinder der Astrid-Lindgren- und der Lottenschule sowie des Förderzentrums Süd, alle drei in enger Nachbarschaft