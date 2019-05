Langenfeld : Further Moor trocknet aus: Liegt es am Wald?

Further Moor trocknet aus: Liegt es am Wald?

Das Gewässer im Further Moor in Langenfeld ist eigentlich nicht zugänglich. Förster Karl Zimmermann führte unseren Fotograf heran. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfeld hat ein nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU geschütztes FFH-Gebiet.

Wie beeinflusst die Europäische Union (EU) den Naturschutz in unseren Städten? In diesem Teil der EU-Serie geht es um das Further Moor in Langenfeld. Das 43 Hektar große Naturschutzgebiet ist ein Relikt des ehemals zusammenhängenden Heidemoorgebietes, das sich von der Hildener Heide bis nach Köln erstreckte. Als so genanntes FFH-Gebiet nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie genießt es besonderen Schutz.