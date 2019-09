Langenfeld : Unternehmen laden zum Charity-Fitnesstag ein

Der zweite Langenfelder Charity-Fitnesstag findet am Sonntag, 8. September im Freizeitpark statt. Dem Motto „Sich bewegen und dabei Gutes tun“ folgend, laden mehrere Langenfelder Unternehmen von 10 bis 17 Uhr ein. Die Bürger können dort kostenlos verschiedene Sport- und Freizeitaktivitäten ausprobieren und dabei einen spannenden Tag verbringen.

Folgender Stundenplan erwartet die Teilnehmer am kommenden Sonntag: Von 10 bis 10.30 Uhr gibt es Outdoor-Yoga unter dem Motto: „gesund draußen bewegen“. Von 10.45 bis 11:15 wird von den Trainern Functional Bodyweight-Fitness angeboten. Dabei handelt es sich um Fitnessübungen mit dem eigenen Körpergewicht. Ab 11.30 bis 12 Uhr heißt es Fitness-Bootcamp. Dabei kommen die Teilnehmer erst richtig ins Schwitzen, heißt es in der Ankündigung.

Kinder und Jugendliche kommen ab 12.15 bis 12.45 Uhr beim Kung Fu auf ihre Kosten (von vier bis zwölf Jahren geeignet). Für alle ab 13 Jahren wird von 13 bis 13.30 Uhr Selbstverteidigung mit Wing Tsjun angeboten. Das ist eine effektive chinesische Kampfkunsttechnik. Anschließend bieten die Trainer von 13.45 bis 14.15 Entspannungsyoga an – ein harmonisches Ganzkörpertraining. Ab 14.30 bis 15 Uhr stehen diverse Tänze auf dem Programm. Von 15.15 bis 15.45 Uhr findet ein Cross-Run statt. Der Freizeitpark wird zur sportlichen Herausforderung, heißt es von den Organisatoren. Ab 16 Uhr finden Geschicklicheitsspiele statt, von 16 bis 17 Uhr wird Nia vorgestellt, ein ganzheitliches Bewegungskonzept mit Elementen aus Tanz-, Kampfsport- und Entspannungstechniken. Ein Teil der Einnahmen geht an die Hildener Kinderstiftung „It´s for Kids“, die sich um vernachlässigte und sexuell missbrauchte Kinder kümmert (www.its-for-kids.de).