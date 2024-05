Ökoprofit für Unternehmen in Langenfeld und Monheim Firmen bewerben sich für die siebte Staffel

Die Betriebe der bisherigen Staffeln kamen aus verschiedenen Branchen mit unterschiedlichen Betriebsgrößen. So nahmen beispielsweise an der sechsten Staffel mit der Witte Niederberg GmbH ein Automobilzulieferer, mit der Stadt-Sparkasse Haan eine Bank, und mit den Freien Aktiven Schulen Wülfrath eine Bildungseinrichtung teil, heißt es in der Pressemitteilung.