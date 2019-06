Monheim : Neues Feuerwehrhaus für Baumberg

Monheim Das Feuerwehr-Gerätehaus Baumberg soll für 3,5 Millionen Euro neu gebaut werden.

Schon der Brandschutzbedarfsplan von 2012 hatte festgestellt, dass das bestehende Gebäude weder den heutigen rechtlichen Anforderungen genügt noch die seit 1982 deutlich höhere Mitglieder- und Fahrzeugzahl der Freiwilligen Feuerwehr beherbergen kann.

„Vor allem fehlte es bisher an der erforderlichen Schwarz-Weiß-Trennung, also der Möglichkeit, die Zivilkleidung sauber von dem Ruß und anderen Schadstoffen aus dem Einsatz zu halten, und es gibt in Umkleiden und Sanitärräumen keine Geschlechtertrennung – immerhin sind drei der 40 Feuerwehrangehörigen Frauen“, zählt Hartmut Baur, Leiter der Feuerwehr, auf.

Zudem spiele das neue Gebäude eine nicht unbedeutende Rolle in dem noch in Arbeit befindlichen Motivationskonzept. „Wir möchten gerne ein attraktives Gebäude bieten, damit sich die Feuerwehrangehörigen dort länger aufhalten. Dazu dient etwa ein neuer Sportraum. Wir haben schließlich viele sportaffine Mitglieder, die auch an Wettkämpfen teilnehmen“, so Baur.

Das Problem ist, dass das vorhandene Grundstück nur begrenzte Erweiterungsmöglichkeiten zulässt. So mussten die Feuerwehrchefs das am grünen Tisch erstellte Raumprogramm wieder um mehr als ein Drittel abspecken, weil es den Rahmen sprengte. Im Dezember hatte der Rat eine Änderung des geltenden Bebauungsplanes beschlossen, um die Baugrenzen für das rund 2500 Quadratmeter große Grundstück zu erweitern. Die Stadt hatte zuvor bereits die beiden westlich angrenzenden Grundstücke erworben.

Das Dortmunder Büro Stark Architekten hat inzwischen mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie nachgewiesen, dass das reduzierte Raumprogramm dort, zwischen Thomasstraße und Kreuzstraße, verwirklicht werden könnte. In der Fahrzeughalle könnten fortan fünf statt zwei Fahrzeuge untergestellt werden. Überhaupt biete der Neubau den Vorteil, dass nunmehr die Räume gemäß der internen Abläufe angelegt werden könnten, so Baur. „Wenn der Feuerwehrmann nach der Alarmierung das Gebäude betritt, kann er im Weißraum seine Zivilkleidung ablegen und gelangt dann durch die Sanitärschleuse in den Schwarzraum, wo er seine Einsatzkleidung anziehen kann. Nach dem Einsatz durchläuft er die Räume in umgekehrter Richtung“, erklärt der stellvertretende Wachleiter. Lagerräume und Werkstatt sind sinnigerweise direkt an die Fahrzeughalle angeschlossen. Schulungs- und Sportraum – die in keinem Zusammenhang mit Einsätzen stehen – können im Obergeschoss untergebracht werden.

Während der knapp einjährigen Bauphase muss die Freiwillige Feuerwehr in ein Ausweichquartier umziehen. „Das muss ebenfalls im Ortsteil Baumberg sein, wir müssen ja unsere Hilfsfristen einhalten“, unterstreicht Baur.